Karak istifa etti

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nda Başkan Mahmut Karak, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Karak, "Mersin İdman Yurdu için çaldığım her kapı yüzüme kapandı" dedi.