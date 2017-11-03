 Elazığ’da Altıparmak gönderildi – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Elazığ’da Altıparmak gönderildi

    Elazığ’da Altıparmak gönderildi
    Elazığspor yönetimi teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek görevine son verdi. Elazığspor Kulübü'nden, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'ın görevine son verilerek sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir" açıklamasını yapıldı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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