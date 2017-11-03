Denizlispor iki eksikle çıkacak

TFF 1'inci Lig'de teknik direktör Reha Erginer yönetiminde oynadığı son iki iç saha maçında Gazişehir Gaziantep Futbol ve Adana Demirspor'u yenmeyi başaran Denizlispor, yarın Altınordu karşısında 3'te 3 yapmaya çalışacak. Denizlispor'da sakat Sankoh ve cezalı Yasin yok.