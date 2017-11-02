Denizlispor iç sahada 3'te 3 peşinde
TFF 1'inci Lig'de teknik direktör Reha Erginer yönetiminde oynadığı son iki iç saha maçında Gazişehir Gaziantep Futbol ve Adana Demirspor'u yenmeyi başaran Denizlispor, cumartesi günü Altınordu karşısında 3'te 3 yapmaya çalışacak.
Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisiyle yeniden düşme hattına gerileyen Denizlispor'da menisküsünde yırtık tespit edilen Sankoh ve cezalı Yasin forma giyemeyecek. Yasin'in yerine genç oyunculardan Tarık'ın oynaması bekleniyor.
Ege derbisinin bilet fiyatları VIP ve gold tribün 60, B ve D üst kapalı 20, A alt ve B üst kapalı ile maraton 10, kale arkası ve misafir tribünü ise 5 TL'den satışa çıktı. Altınordu'yu son 3 sezonda ligde oynanan 6 maçta hiç yenemeyen yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, Erzurum yenilgisini unutmak istediklerini söyleyerek, "Evimizdeki son iki maçımızı kazandık. Bu maçı da kazanacak güçteyiz. Takıma ve teknik heyete güveniyorum. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mutlaka 3 puan istiyoruz" dedi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:47
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
Denizlispor iç sahada 3'te 3 peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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