 Denizlispor iç sahada 3'te 3 peşinde – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    iç sahada 3'te 3 peşinde

    Denizlispor iç sahada 3'te 3 peşinde

    TFF 1'inci Lig'de teknik direktör Reha Erginer yönetiminde oynadığı son iki iç saha maçında Gazişehir Gaziantep Futbol ve Adana Demirspor'u yenmeyi başaran , cumartesi günü Altınordu karşısında 3'te 3 yapmaya çalışacak.

    Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisiyle yeniden düşme hattına gerileyen 'da menisküsünde yırtık tespit edilen Sankoh ve cezalı Yasin forma giyemeyecek. Yasin'in yerine genç oyunculardan Tarık'ın oynaması bekleniyor.

    Ege derbisinin bilet fiyatları VIP ve gold tribün 60, B ve D üst kapalı 20, A alt ve B üst kapalı ile maraton 10, kale arkası ve misafir tribünü ise 5 TL'den satışa çıktı. Altınordu'yu son 3 sezonda ligde oynanan 6 maçta hiç yenemeyen yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, Erzurum yenilgisini unutmak istediklerini söyleyerek, "Evimizdeki son iki maçımızı kazandık. Bu maçı da kazanacak güçteyiz. Takıma ve teknik heyete güveniyorum. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mutlaka 3 puan istiyoruz" dedi.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:47
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