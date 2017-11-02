Altıparmak dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Altıparmak yönetimindeki Elazığspor, TFF 1. Lig'de geride kalan 10 hafta sonunda 15 puanla 7. basamakta yer aldı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:33
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
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