 Altıparmak dönemi sona erdi – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Altıparmak dönemi sona erdi

    Altıparmak dönemi sona erdi

    ekiplerinden 'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

    Konuya ilişkin olarak 'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak'ın görevine son verilerek sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Takımımız Gaziantepspor maçına antrenörümüz Muammer Sürmeli yönetiminde hazırlanacaktır" denildi.

    Altıparmak yönetimindeki Elazığspor, 'de geride kalan 10 hafta sonunda 15 puanla 7. basamakta yer aldı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:33
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