TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Futbolda TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 11. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor: Alper Çetin
4 Kasım Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz
13.00 Elazığspor-Gaziantepspor: Çağatay Şahan
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
15.30 Denizlispor-Altınordu: Onur Karabaş
5 Kasım Pazar:
13.00 Boluspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka
13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok: Abdulkadir Bitigen
15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü: Süleyman Abay
18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:17
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Defansı nasıl toparladı görün bakın
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Orkestra şefi...........
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 5
Yorum
Cl efendisi Fb Galatasaray Fb nin CL de daha başarılı olmuş olmasını matematiksel bir gerçek dahi olsa kabul etmekte zorlanıyor. Bjk nin 11 i geçer gibi.
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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