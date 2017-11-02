 TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    'de haftanın hakemleri belli oldu

    TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

    Futbolda 'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 11. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor: Alper Çetin

    4 Kasım Cumartesi:

    13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz

    13.00 Elazığspor-Gaziantepspor: Çağatay Şahan

    15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

    15.30 Denizlispor-Altınordu: Onur Karabaş

    5 Kasım Pazar:

    13.00 Boluspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka

    13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok: Abdulkadir Bitigen

    15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü: Süleyman Abay

    18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:17
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