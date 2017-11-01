"Umuyorum güzel şeyler olacak"
"Rakibimizin yapabilecekleriyle ilgili çalıştık ama ben daha çok takımımın ne yapması gerektiğiyle ilgileniyorum."
Tekke, takımının Tarık Almış Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 11. haftada karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep'in çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu söyledi.
"Belki de en kaliteli isimler, Gazişehir Gaziantep'te." diyen Tekke, "Ancak bunun bir önemi yok. Rakibimizin yapabilecekleriyle ilgili çalıştık ama ben daha çok takımımın ne yapması gerektiğiyle ilgileniyorum. İstekli bir futbolla oyunu kurgularsak ve birlikte hareket edersek umuyorum güzel şeyler olacak." ifadelerini kullandı.
Oyuncularının sahada gösterdiği performansın önemine vurgu yapan Tekke, "Bundan önemlisi ise oyuncularımızın kendilerinden istediklerimizi sahada yapabilme isteği. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bana göre takım savunmasının başlangıcı hücum bölgesindeki en doğru duruştur. Oyuncuların performansı düşebilir veya artabilir. Oyuncularım istekli olarak iyi niyetli bir şeyler yapıyorsa, her zaman takımda yer bulabilir ve her oyuncumuz da oynamaya adaydır." diye konuştu.
Oynadıkları maçlardaki hakem kararlarından yakınan Tekke, hakemlerin de iyi performans göstermesi gerektiğini dile getirdi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:04
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Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 15
Yorum
MEHMET ŞAMPİYONLUĞA BEN DAHİL ARTIK ÇOK KİŞİ İNANMIYOR KARDEŞ. BİR YILI DAHA KAYBETTİK. KOCA BİR YILI. YAZIK .
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Bu kadar da tesadüf olur mu!
Toplam 8
Yorum
aslan aykut hoca daha deneme yanılmalarla puan kayıplarına devam ediyor. fos.takım kurmayı bilmiyor. aatıf ve ekiciyi oynatmıyor.korkak oyun fos
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Karabükspor kötü gidişata rağmen umutlu
Toplam 2
Yorum
cskn Ara transferde 5-6 oyuncu kesinlikle şart ..şuan ligin en kötü takımı, ligden düşeceğini tahmin ettiğim Osmanlıspor'dan bile 3 yedik
"Umuyorum güzel şeyler olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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