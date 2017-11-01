 Balkes’te keyifler yerinde – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Balkes’te keyifler yerinde

    Balkes’te keyifler yerinde
    ADANA'YI 4-1 yenerek 3'te 3 yapan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök, "Birlik ve beraberlik içinde, disiplinli çalışma başarıyı getiriyor. İyi bir takım olduk" değerlendirmesini yaptı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balkes’te keyifler yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.