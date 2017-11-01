 Çıkışa Bolu’da devam – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Çıkışa Bolu’da devam

    Çıkışa Bolu’da devam
    G.ANTEP'İ 3-0 yenerek 4 maçlık yenilmezlik serisi de yapan Samsun'da yeni hedef Bolu maçı. Teknik Direktör Engin İpekoğlu, "Şampiyonluk parolası ile başlamış bir takım ile oynayacağız. İstedikleri sonuçları alamadılar yeni bir hoca ile de anlaştılar. Biz de çıkışımızın devamını getirmek istiyoruz" dedi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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