Çıkışa Bolu’da devam

G.ANTEP'İ 3-0 yenerek 4 maçlık yenilmezlik serisi de yapan Samsun'da yeni hedef Bolu maçı. Teknik Direktör Engin İpekoğlu, "Şampiyonluk parolası ile başlamış bir takım ile oynayacağız. İstedikleri sonuçları alamadılar yeni bir hoca ile de anlaştılar. Biz de çıkışımızın devamını getirmek istiyoruz" dedi.