41 senelik hayal

TFF 1. Lig'in favorilerinden Giresunspor'da Başkan Mustafa Bozbağ, şampiyonluk sözü verdi. Adana Demirspor'u yenerek 4 maç sonra kazandıklarını belirten Bozbağ, "Çok büyük bir hayalimiz var. 41 senelik bir hayal bu. Hedefimiz 34 hafta sonunda 41 yıllık özleme son vermek" dedi.



MAZERETSİZ TRİBÜNE

GİRESUN'DA karşılaşacakları Erzurumspor maçı için de taraftara çağrıda bulunan Başkan Bozbağ, "41 senelik özlemimizi dindirmeyi hedefliyorsak, kimsenin mazereti olmaması lazım. Hep beraber bu mücadelenin içinde olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı