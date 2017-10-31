 Erginer'den futbolculara moral – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Erginer'den futbolculara moral

    Erginer'den futbolculara moral

    TFF 1'inci Lig'de deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak yeniden düşme hattına gerileyen 'da teknik direktör , futbolcularına moral aşıladı.

    Erzurum deplasmanından dersler çıkartarak iç sahadaki Altınordu maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Erginer, " karşısında çok kötü oynadık. Sabaha kadar oynasak rakibe reaksiyon gösteremezdik. Şimdi Altınordu mücadelesinin önemi bir kat daha arttı. Deplasmandaki kaybı evimizde mutlaka telafi etmeliyiz. Erzurumspor maçına kadar 3 haftada nasıl 7 puan çıkarttıysak bundan sonra da seri galibiyetler yakalayabiliriz" dedi. Futbolculardan Burak ve Anıl da kendilerini Altınordu karşısında affettireceklerini söyledi.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:37
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