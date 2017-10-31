Erginer'den futbolculara moral
TFF 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak yeniden düşme hattına gerileyen Denizlispor'da teknik direktör Reha Erginer, futbolcularına moral aşıladı.
Erzurum deplasmanından dersler çıkartarak iç sahadaki Altınordu maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Erginer, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çok kötü oynadık. Sabaha kadar oynasak rakibe reaksiyon gösteremezdik. Şimdi Altınordu mücadelesinin önemi bir kat daha arttı. Deplasmandaki kaybı evimizde mutlaka telafi etmeliyiz. Erzurumspor maçına kadar 3 haftada nasıl 7 puan çıkarttıysak bundan sonra da seri galibiyetler yakalayabiliriz" dedi. Futbolculardan Burak ve Anıl da kendilerini Altınordu karşısında affettireceklerini söyledi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:37
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Yorum
doğrusöz Evet. İstifa etmekte geç kaldın. Vardar maçlarından sonra istifa etseydin sezonu kurtaracaktık. FB'yi seviyorsan durduğun kabahat...
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Ercan Avrupanın 30 luk çöplerine beş on veriyorsak bu genç yetenekleride 50 lere satmalıyız.yoksa satılmamalı,illaki satmak çözüm değildir.
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Yorum
a.a sahada küfretmeyen oyuncu varmı ayrıca hakem küfrediyorsa cezası ne olacak
Erginer'den futbolculara moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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