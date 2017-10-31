Gaziantepspor’da Elazığspor mesaisi
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, 11. haftada 4 Kasım Cumartesi günü Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Faik Demir, takımla ilk idmanına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, güç ve taktik çalışması yaptı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:34
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a.a sahada küfretmeyen oyuncu varmı ayrıca hakem küfrediyorsa cezası ne olacak
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