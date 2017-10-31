 Gaziantepspor’da Elazığspor mesaisi – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    ’da mesaisi

    Gaziantepspor’da Elazığspor mesaisi

    TFF 1. Lig ekiplerinden , 11. haftada 4 Kasım Cumartesi günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Faik Demir, takımla ilk idmanına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, güç ve taktik çalışması yaptı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:34
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