"Hedefimiz 41 yıllık özleme son vermek"
TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, sezon sonunda başarıyı elde ederek Giresun halkının 41 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıracaklarını söyledi.
Bozbağ, düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor karşısında 2-1'lik galibiyet aldıklarını anımsattı. Rakiplerini mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandıklarını aktaran Bozbağ, son haftalardaki kötü gidişata son vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sezona Süper Lig hayalini gerçekleştirme adına girdiklerini ve bu hedef doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan Bozbağ, "Bizim çok büyük bir hayalimiz var. 41 senelik bir hayal bu. Hedefimiz 34 hafta sonunda 41 yıllık özleme son vermek. Bunu başarmak için çok çalışıyoruz. Bu savaşın içinde dimdik ayakta durmak kolay değil. Süper Lig'e yükselmek için her zamankinden daha karalı, istekli ve azimliyiz." dedi. Ligin 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına Giresun halkının yoğun ilgi göstermesini isteyen Mustafa Bozbağ, şöyle konuştu:
"Cumartesi günü sahamızda çok önemli bir maça çıkacağız. İstiyorum ki o tribünler dolsun. Taraftarlarımızın stada gelmesini istiyoruz. Eğer biz şampiyonluğa oynuyorsak, 41 senelik özlemimizi dindirmeyi hedefliyorsak, kimsenin mazereti olmaması lazım. Hep beraber bu mücadelenin içinde olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok."
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:59
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Aykut Kocaman'dan Cenk Ergün'e cevap
Toplam 17
Yorum
KOCAMAN SUS ARTIK OYNATTIĞIN REZİL FUTBOLLA İLGİLENECEĞİNE CENK ERGÜN NE DEMİŞ ONA CEVAP VERME GAYRETİ İÇİNDESİN YAZIKLAR OLSUN.
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Toplam 22
Yorum
eko kardeş sana helal olsun yok 100 mi euro .bu çocuğun ederi fener alırsa 10 falan eder yurtdışına 6 dan yukarı kimse vermez okdrda abrtmayın
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Ahmet Çakar: "Aykut Kocaman yıldız düşmanıdır"
Toplam 10
Yorum
G. HAN Arkadaşların dediklerine katılıyorum.
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