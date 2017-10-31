Balıkesir'de 'Otoo' fırtınası
TFF 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 4-1 yenerek 3'te 3 yapan ve 10'uncu sıradan 5'inci basamağa tırmanan Balıkesirspor Baltok'un Ganalı golcüsü Mahatma Otoo, gol krallığı yarışında adını zirveye yazdırdı.
Adanaspor filelerini 2 kez sarsan 25 yaşındaki santrfor, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Geçen sezon Ümraniyespor'da 15 maçta sadece 1 gol atabilen Otoo, Balıkesirspor'daki başarılı performansıyla kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Balıkesirspor'un transfer döneminin bitimine sayılı günler kala kadrosuna kattığı Ganalı forvet ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta Ankaragücü, Samsunspor, Gaziantepspor, Boluspor (2) ve Adanaspor (2) ağlarını havalandırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, attığı 23 golle ligin en skorer takımı konumunda.
CANGÖK'TEN ÖVGÜ
Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök'ten oyuncularına övgü geldi. Cangök, "Oyuncularımın birlik ve beraberlik içinde, disiplinli bir şekilde çalışması bize başarıyı getiriyor. İyi bir takım olduk. Transfer yasağının kalkmasının ardından aldığımız oyuncularla nokta atışı yaptık. Şimdi önümüzde İstanbulspor deplasmanı var. İstanbul'dan 3 puanla dönerek galibiyet serimizi 4 haftaya çıkarmak istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum" dedi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:28
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Kocaman'dan flaş itiraf: Geç kaldım
Toplam 39
Yorum
selim YA elin hocalari isimsiz adamlarla tikir tikir futbol oynatiyor ,bizim hocada futbolu oynayani disari aliyor,nerede muzmi sakatlar var bizd
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Tudor'un günahları
Toplam 8
Yorum
bahadır BENCE TUDOR TAKIMA ZARAR VERMEKTEDİR.BU YÜZDEN TUDOR TAKIMDAN GİRMELİDİR.
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Kocaman'dan flaş itiraf: Geç kaldım
Toplam 39
Yorum
selim Yahu heryil iyi bir forvete ihtiyac var diye almadiniz hep ikincilikle yetindik,caner gittikten sonra FB ye sol acik lazim,kormusunuz yeter
Balıkesir'de 'Otoo' fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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