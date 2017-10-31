 Balıkesir'de 'Otoo' fırtınası – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Balıkesir'de '' fırtınası

    Balıkesir'de '<a href="/index/otoo?id=fa5dbf46-41cb-40c8-b9e4-9b3a790681a5" class="" rel="tag">Otoo</a>' fırtınası

    TFF 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 4-1 yenerek 3'te 3 yapan ve 10'uncu sıradan 5'inci basamağa tırmanan Baltok'un Ganalı golcüsü Mahatma , gol krallığı yarışında adını zirveye yazdırdı.

    Adanaspor filelerini 2 kez sarsan 25 yaşındaki santrfor, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Geçen sezon Ümraniyespor'da 15 maçta sadece 1 gol atabilen , 'daki başarılı performansıyla kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. 'un transfer döneminin bitimine sayılı günler kala kadrosuna kattığı Ganalı forvet ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta Ankaragücü, Samsunspor, Gaziantepspor, Boluspor (2) ve Adanaspor (2) ağlarını havalandırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, attığı 23 golle ligin en skorer takımı konumunda.

    CANGÖK'TEN ÖVGÜ
    Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök'ten oyuncularına övgü geldi. Cangök, "Oyuncularımın birlik ve beraberlik içinde, disiplinli bir şekilde çalışması bize başarıyı getiriyor. İyi bir takım olduk. Transfer yasağının kalkmasının ardından aldığımız oyuncularla nokta atışı yaptık. Şimdi önümüzde İstanbulspor deplasmanı var. İstanbul'dan 3 puanla dönerek galibiyet serimizi 4 haftaya çıkarmak istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum" dedi.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:28
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