Adanaspor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1.Lig'in 11. haftasında Adanaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Çatalan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Kemal Kılıç çalışma öncesi oyuncularla toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Adanasporlu futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç, antrenmanın her bölümünde oyuncularla yakından ilgilenerek sık sık uyarılarda

bulundu.



Adanaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını 2 Kasım Perşembe günü Çatalan Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



"Çaykur Rizespor maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz"

Adanaspor'un Türk asıllı Danimarkalı oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu, pazar günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Aynaoğlu, "Bizim için final niteliğinde bir maç olacak. Sahamızda puan kaybetmek istemiyoruz. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkı açılmadan bir an önce üst sıralarda yerleşmek istiyoruz. Alacağımız seri galibiyetler bizi üst sıralara taşıyacaktır. Şartlar ne olursa olsun, pazar günü tek hedefimiz galibiyet olacak" dedi.