Altınordu kulübüne tepki

Eskişehirspor'un taraftardan sorumlu Asbaşkanı Murat Yıldız, Altınordu FK Eskişehirspor maçında alt yapı oyuncularının tribünlerden çıkartılmasına tepki gösterdi.

Yıldız, yaptığı açıklamada "Altınordu Futbol Kulübü'nün Kuşadası'nda düzenlediği turnuvaya katılan, U-11 ve U-12 takımlarımız, turnuva sonrası TFF 1.ligin 10.haftasında deplasmanda karşılaştığımız, Altınordu FK maçını izlemek için İzmir Bornova Stadyumu'nda, TFF temsilcisi tarafından minik sporcularımızın stadyumun dışına çıkartılmasını kınıyoruz" dedi.



Yıldız, minik sporcuların, gözyaşlarını bir nebze dindirebilmek amacıyla bu hafta Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynayacakları, MKE

Ankaragücü maçına U-11 ve U-12 takımların sporcularını maça davet ettiklerini belirtti.