Altınordu kulübüne tepki
Eskişehirspor'un taraftardan sorumlu Asbaşkanı Murat Yıldız, Altınordu FK Eskişehirspor maçında alt yapı oyuncularının tribünlerden çıkartılmasına tepki gösterdi.
Yıldız, minik sporcuların, gözyaşlarını bir nebze dindirebilmek amacıyla bu hafta Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynayacakları, MKE
Ankaragücü maçına U-11 ve U-12 takımların sporcularını maça davet ettiklerini belirtti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:38
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İnatlarını kırın
Toplam 10
Yorum
mehmet 3-1 olmuş ve kayseri tek kale oynuyor. bi 5 dakka daha olsaydı maçı kayseri alırdı. Kayseri 2 puan bıraktı.
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Tudor'dan '10'a özel görev
Toplam 2
Yorum
N0_Name Sneijder de ilk sezon beklenen performansı sergileyememişti ama sonra çok faydalı oldu. Belhanda iyi oyuncu faydalı olacaktır.
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Bu kadar da tesadüf olur mu!
Toplam 29
Yorum
Ex Bu adamdan bi cacik olmaz.Kendini Morinio saniyor.Hoca isen senin görevin Star dediginle gecinebilmek.Göndermek icin Hoca olunmaz.
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