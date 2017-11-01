Altınordu'da kaleci şoku

Geçen hafta kupadaki Kars36 Spor maçında sol dizenden sakatlanan kaleci Berke'nin ardından ligdeki Eskişehirspor randevusunda bu kez aynı bölgeden Erce darbeye bağlı sakatlık yaşadı. MR'ında soruna rastlanan Erce, bugün Bursa'ya giderek kendi doktoru tarafından ameliyat edildi. Genç file bekçisinin en az 2 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kaleciler Berke ve Erce'nin yokluğunda genç eldiven Ali Emre Yanar'a, "Hazır ol" mesajı verdi.



Geçen sezon Eskişehirspor karşısında 89'uncu dakikada oyuna girerek ilk resmi maçına çıkan, bu sezon sadece kupada Sultanbeyli Belediyespor'a karşı kaleyi koruyan 19 yaşındaki kalecinin fiziksel eksiği olmadığını belirten Eroğlu, "Ali Emre'yi mental açıdan hazırlıyoruz. İki kalecimizin art arda aynı sakatlığı yaşaması bizi üzdü. Bu durum dezavantaj gibi görünüyor ancak diğer gençlerimizin de kendilerini göstermeleri açısından bir şans" diye konuştu. Yönetim kaleci Ozan'ı ise profesyonel yaparak yedek kulübesinde oturtacak. Altınordu'da cezalı Recep, Uğur, sakat Yusuf Acer ve idman eksiği olan Oğulcan da forma giyemeyecek.