Denizlispor'da Altınordu maçı hazırlıkları
Denizlispor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü iç sahada Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolculardan Anıl Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde yakaladıkları çıkışı 10. haftada deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına yansıtamadıklarını ve yenildiklerini söyledi.
Erzurum'da takıma yakışmayan bir oyun sergilediklerini ifade eden Anıl, şunları kaydetti:
"Artık bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunun için de önce yanlışları görmek gerekir. Takım olarak en başta ben olmak üzere kötüydük, çok kötü oynadık. Yapılan hatalardan ders çıkarmak gerekiyor. Hepimiz bu kötü sonuçların takıma getirisinin nasıl olduğunu biliyoruz. Erzurumspor maçı bizi çok üzdü. Ama bizi geliştireceğine inanıyorum. Altınordu maçından iyi bir sonuç alıp kendimizi affettirmek istiyoruz."
Yeşil-siyahlı futbolculardan Burak Altıparmak da iyi çalışarak evlerinde güzel bir galibiyet almak için mücadele vereceklerini belirtti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:44
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Oynamak istiyorum
Toplam 5
Yorum
srcnkns Yedin bitirdin bizi be yetmedimi. Yönetimden çekiyoruz, hocadan çekiyoruz, oyunculardan ayrı çekiyoruz. Yaa sabıırr!
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Bu kadar da tesadüf olur mu!
Toplam 30
Yorum
Ex sanki bize dünya kupasi getirdinde Ego triplerinle futbolculari küstürüyorsun. Valbuena en caliskanimiz onu bile isyana getirdin. Gönder...
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İnatlarını kırın
Toplam 10
Yorum
mehmet 3-1 olmuş ve kayseri tek kale oynuyor. bi 5 dakka daha olsaydı maçı kayseri alırdı. Kayseri 2 puan bıraktı.
Denizlispor'da Altınordu maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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