 Denizlispor'da Altınordu maçı hazırlıkları – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'da Altınordu maçı hazırlıkları

    Denizlispor'da Altınordu maçı hazırlıkları

    , 'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü iç sahada Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

    Futbolculardan Anıl Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde yakaladıkları çıkışı 10. haftada deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına yansıtamadıklarını ve yenildiklerini söyledi.

    Erzurum'da takıma yakışmayan bir oyun sergilediklerini ifade eden Anıl, şunları kaydetti:

    "Artık bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunun için de önce yanlışları görmek gerekir. Takım olarak en başta ben olmak üzere kötüydük, çok kötü oynadık. Yapılan hatalardan ders çıkarmak gerekiyor. Hepimiz bu kötü sonuçların takıma getirisinin nasıl olduğunu biliyoruz. Erzurumspor maçı bizi çok üzdü. Ama bizi geliştireceğine inanıyorum. Altınordu maçından iyi bir sonuç alıp kendimizi affettirmek istiyoruz."

    Yeşil-siyahlı futbolculardan Burak Altıparmak da iyi çalışarak evlerinde güzel bir galibiyet almak için mücadele vereceklerini belirtti.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:44
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