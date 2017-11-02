Ersel yardımcı Gürcan hoca

TFF 1. Lig'de Giresunspor yenilgisi sonrası sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'da istifa eden Giray Bulak'ın yerine yeni teknik direktör belli oldu. Mavi-lacivertliler'de Sportif Direktör olarak çalışan Gürcan Aday, teknik direktörlük görevine getirildi. Aday'ın yeni görevine başlamasının ardından Bursaspor'un şampiyon teknik heyetinde de yer alan Ersel Uzgur'la da anlaşma sağlandı. Yardımcı antrenör olarak Adana Demirspor'da yer alacak Bursaspor'un efsane isimlerinden Uzgur, TFF 1. Lig'de geçtiğimiz haftalarda Boluspor'la yolları ayrılan Teknik Direktör Fuat Çapa'nın da yardımcılığını üstlenmişti.