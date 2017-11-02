Ersel yardımcı Gürcan hoca
TFF 1. Lig'de Giresunspor yenilgisi sonrası sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'da istifa eden Giray Bulak'ın yerine yeni teknik direktör belli oldu. Mavi-lacivertliler'de Sportif Direktör olarak çalışan Gürcan Aday, teknik direktörlük görevine getirildi. Aday'ın yeni görevine başlamasının ardından Bursaspor'un şampiyon teknik heyetinde de yer alan Ersel Uzgur'la da anlaşma sağlandı. Yardımcı antrenör olarak Adana Demirspor'da yer alacak Bursaspor'un efsane isimlerinden Uzgur, TFF 1. Lig'de geçtiğimiz haftalarda Boluspor'la yolları ayrılan Teknik Direktör Fuat Çapa'nın da yardımcılığını üstlenmişti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
-
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
-
Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
Ersel yardımcı Gürcan hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.