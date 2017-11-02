TFF 1. Lig'de 11. hafta başlıyor
Futbolda TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor maçıyla başlayacak.
Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 18.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)
4 Kasım Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediye)
13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)
15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
5 Kasım Pazar:
13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)
18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:42
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 3
Yorum
eRol burada söylenecek bir şey var ama ayıp olur,
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Biz nerede yanlış yaptık
Toplam 4
Yorum
devam Nerede doğru yaptık dersen daha kolay... hataları say say bitmez.. lafları çiğneyip geliş şeklin asıl hata
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Gelen gol oluyor
Toplam 3
Yorum
TAŞKIN ÇÖZÜM SENİN , AZİZ İN GİTMESİ.... KJAER İ GÖNDEREN DELİ YÖNETİM... DAHA NELERR
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