TFF 1. Lig'de 11. hafta başlıyor

Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 18.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)

4 Kasım Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)

15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

5 Kasım Pazar:

13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)

13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)

18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)