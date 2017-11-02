 TFF 1. Lig'de 11. hafta başlıyor – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    'de 11. hafta başlıyor

    TFF 1. Lig'de 11. hafta başlıyor

    Futbolda 'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor maçıyla başlayacak.

    Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 18.00.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'de 11. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)

    4 Kasım Cumartesi:

    13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediye)

    13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)

    15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)

    15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

    5 Kasım Pazar:

    13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)

    13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)

    18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:42
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