Ümraniye çok farklı

TFF 1. Lig'e yaptığı girişle dikkatleri çeken Ümraniyespor, geçen seneden farklı bir görüntü çiziyor. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 9. hafta itibariyle 7 puanla ile 13. sırada yer alırken, bu sezon ise 18 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. İstanbul ekibi, tek mağlubiyetini 2. haftada Adana deplasmanında aldı.