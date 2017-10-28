 Ümraniye çok farklı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Ümraniye çok farklı

    Ümraniye çok farklı
    TFF 1. Lig'e yaptığı girişle dikkatleri çeken Ümraniyespor, geçen seneden farklı bir görüntü çiziyor. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 9. hafta itibariyle 7 puanla ile 13. sırada yer alırken, bu sezon ise 18 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. İstanbul ekibi, tek mağlubiyetini 2. haftada Adana deplasmanında aldı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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