Balıkesirspor Baltok farklı kazandı!
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adanaspor'u 4-1 yendi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Abdulkadir Özgen (Dk. 65 Mehmet Boztepe), Aissati, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Furkan Çil), Oğuz Yılmaz, Otoo (Dk. 90 Sedat Şahintürk), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, Cumali Bişi
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Abdulaziz Solmaz, Magaye Gueye, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 58 Bahattin Köse), Onur Akbay, Tevfik Altındağ (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Digao, Foguinho, Gökhan Meral, Didi, Koman (Dk. 58 Sercan Kaya)
Goller: Dk. 16 ve 85 Otoo, Dk. 51 Abdulkadir Özgen, Dk. 90+2 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), Dk. 27 Magaye Gueye (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Koman, Dk. 50 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 90 Aissati (Balıkesirspor Baltok)
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:16
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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