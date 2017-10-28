 Balıkesirspor Baltok farklı kazandı! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    farklı kazandı!

    Balıkesirspor Baltok farklı kazandı!

    TFF 1. Lig'in 10. haftasında , 'u 4-1 yendi.

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Abdulkadir Özgen (Dk. 65 Mehmet Boztepe), Aissati, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Furkan Çil), Oğuz Yılmaz, Otoo (Dk. 90 Sedat Şahintürk), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, Cumali Bişi

    Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Abdulaziz Solmaz, Magaye Gueye, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 58 Bahattin Köse), Onur Akbay, Tevfik Altındağ (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Digao, Foguinho, Gökhan Meral, Didi, Koman (Dk. 58 Sercan Kaya)

    Goller: Dk. 16 ve 85 Otoo, Dk. 51 Abdulkadir Özgen, Dk. 90+2 Mehmet Boztepe (), Dk. 27 Magaye Gueye (Penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 29 Koman, Dk. 50 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 90 Aissati (Balıkesirspor Baltok)

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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