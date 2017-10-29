4x4'lük Bal-Kes

Balıkesir, Otoo’nun 2 golle yıldızlaştığı maçta Adana’yı 4-1’le geçti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, puanını 15 yükseltti ve çıkışını sürdürdü

TFF 1. Lig'de 10. hafta mücadelesinde Balıkesir, Adanaspor'u konuk etti. Mücadelede gol perdesini 16'da Otoo sert şutuyla açtı: 1-0. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Magaye 27'de durumu eşitledi ve devre bu sonuçla geçildi. İkinci yarıda ise sahada Balıkesir fırtınası vardı. 52'de Abdulkadir aşırtma vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 85'te Otoo mücadeledeki 2. golünü kaydederken, 90+3'te Mehmet maçın skorunu belirledi: 4-1.



ABDULKADİR SERİYE DEVAM

BalıkesirSPOR 4-1'lik zaferle üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 15 puana ulaşarak çıkışını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda ligde 5 golü bulunan Abdulkadir, bu maçta da rakip fileleri havalandırarak serisini 3 maça çıkardı. Tecrübeli forvet, son 2 maçta Gaziantepspor ve Bolu'ya da gol atma başarısı göstermişti.



'GURUR DUYUYORUM'

Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök, "Burada kalmayıp devamını getirmek önemli. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Maçın son dakikasına kadar maçı bırakmıyorlar. İstek ve arzularımızı üst düzeyde tutmak istiyoruz. Oyuncularımla şehirdeki küskünlüğü dargınlığı gidermek istiyoruz" dedi.