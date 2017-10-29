4x4'lük Bal-Kes
Balıkesir, Otoo’nun 2 golle yıldızlaştığı maçta Adana’yı 4-1’le geçti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, puanını 15 yükseltti ve çıkışını sürdürdü
ABDULKADİR SERİYE DEVAM
BalıkesirSPOR 4-1'lik zaferle üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 15 puana ulaşarak çıkışını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda ligde 5 golü bulunan Abdulkadir, bu maçta da rakip fileleri havalandırarak serisini 3 maça çıkardı. Tecrübeli forvet, son 2 maçta Gaziantepspor ve Bolu'ya da gol atma başarısı göstermişti.
'GURUR DUYUYORUM'
Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök, "Burada kalmayıp devamını getirmek önemli. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Maçın son dakikasına kadar maçı bırakmıyorlar. İstek ve arzularımızı üst düzeyde tutmak istiyoruz. Oyuncularımla şehirdeki küskünlüğü dargınlığı gidermek istiyoruz" dedi.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:52
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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