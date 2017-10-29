'Yenilgiyi hak ettik'

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç maç sonunda oynadıkları futbol ile mağlubiyeti hak ettiklerini belirterek, "Hücum yönü güçlü oyunculardan kurulu bir ekibe karşı takım savunmasını iyi yapamazsanız bu sonuçlar olabilir. Rakibin motivasyonuyla birlikte skor açıldı. Söylenecek pek bir şey yok. Geçmiş oyunlarımıza dönüp 2-3 maç kazanmamız lazım" dedi