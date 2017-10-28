Sessiz sinema
Altınordu’nun, Eskişehir’i ağırladığı mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu beraberlikle zirve yarışında ağır bir yara alan İzmir ekibi 15 puanda kaldı
Son vuruşları yapamadık
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Son vuruşları yapamamamız öne geçmemizi engelledi. İkinci yarı berabere giden maçta ne kadar oynasak da karşımızda güçlü bir rakip vardı. İkinci yarı fırsatlar yakaladık. Kazanmak istediğimiz bir maçtı ama berabere bitti" dedi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:03
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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