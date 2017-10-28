Sessiz sinema

Altınordu’nun, Eskişehir’i ağırladığı mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu beraberlikle zirve yarışında ağır bir yara alan İzmir ekibi 15 puanda kaldı

TFF 1. Lig'de 10. haftanın sonucu merakla beklenen maçında Altınordu ile Eskişehir karşı karşıya geldi. Bornova İlçe Stadı'ndaki mücadeleden gol sesi çıkmadı. Son haftalarda istediği performansı ortaya koyamayan Altınordu ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Es-Es, karşılaşma boyunca bulduğu fırsatları değerlendiremeyince 10. hafta mücadelesinde puanlar paylaşıldı. İLK DEFA GOL sesi YOK Altınordu, kaybettiği 2 puanla zirve yarışında ağır bir yara aldı. Eskişehirspor ise 8 puanla alt sıralardan uzaklaşmayı başaramadı. Bu sezon her maçında gol olan iki ekibin mücadelesinde ilk defa fileler havalanmadı. Eskişehir önümüzdeki hafta Ankaragücü'nü konuk edecek, Altınordu ise Denizlispor deplasmanında puan arayacak.



Son vuruşları yapamadık

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Son vuruşları yapamamamız öne geçmemizi engelledi. İkinci yarı berabere giden maçta ne kadar oynasak da karşımızda güçlü bir rakip vardı. İkinci yarı fırsatlar yakaladık. Kazanmak istediğimiz bir maçtı ama berabere bitti" dedi.