 Nazilli Belediye 1-2 Silivrispor – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Nazilli Belediye 1-2 Silivrispor

    Nazilli Belediye 1-2 Silivrispor

    Silivri, Nazilli deplasmanında ilk galibiyetini aldı

    Beyaz Grup 10. hafta mücadelesinde Silivri, Nazilli Belediye deplasmanından 2-1'lik zaferle döndü. İlk yarıyı geride kapatan İstanbul ekibi, ikinci yarıda Serdar ve İsmail'in golleriyle galibiyete uzanmasını bildi. Ligdeki ilk 3 puanını alan Silivri puanını 4'e yükseltti. Galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Nazilli Belediye ise 6 puanda kaldı ve kötü gidişatını sürdürdü.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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