Nazilli Belediye 1-2 Silivrispor

Silivri, Nazilli deplasmanında ilk galibiyetini aldı

Beyaz Grup 10. hafta mücadelesinde Silivri, Nazilli Belediye deplasmanından 2-1'lik zaferle döndü. İlk yarıyı geride kapatan İstanbul ekibi, ikinci yarıda Serdar ve İsmail'in golleriyle galibiyete uzanmasını bildi. Ligdeki ilk 3 puanını alan Silivri puanını 4'e yükseltti. Galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Nazilli Belediye ise 6 puanda kaldı ve kötü gidişatını sürdürdü.