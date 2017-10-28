 Pendikspor 2-2 Niğde Belediye – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Pendikspor 2-2 Niğde Belediye

    Pendikspor 2-2 Niğde Belediye

    Niğde, Pendik karşısında beraberliği 86’da kurtardı

    Beyaz Grup'ta Pendikspor, sahasında ağırladığı Niğde Belediye ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi, ikinci yarıda Yaser Hacımustafaoğlu'nun golleriyle 2-1 öne geçmesine rağmen; 86'da Mehmet'in golüne engel olamadı ve kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Pendik 8, Niğde ise 16 puana yükseldi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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