Pendikspor 2-2 Niğde Belediye

Niğde, Pendik karşısında beraberliği 86’da kurtardı

Beyaz Grup'ta Pendikspor, sahasında ağırladığı Niğde Belediye ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi, ikinci yarıda Yaser Hacımustafaoğlu'nun golleriyle 2-1 öne geçmesine rağmen; 86'da Mehmet'in golüne engel olamadı ve kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Pendik 8, Niğde ise 16 puana yükseldi.