 Bal-Kes’te ceza kapıda – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Bal-Kes’te ceza kapıda

    Bal-Kes’te ceza kapıda
    TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesir, puan silme cezasıyla karşı karşıya... FIFA, kırmızı-beyazlı kulübe eski futbolcusu Andre Felipe Bernardes Santos'un 586 bin Euro'luk alacağını 2 Kasım tarihine kadar ödemesi için süre verdi. Futbolcu ile anlaşılamadığı veya ödeme yapılamadığı takdirde disiplin komitesi tarafından 3 ya da 6 puan silme ile para cezası uygulanacağı belirtildi. Daha önce de komitedeki 9 oyuncuya yaklaşık 2 milyon iki yüz bin Euro'luk ödeme yapan Bal-Kes yönetimi, 586 bin Euro'luk kaynak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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