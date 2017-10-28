Bal-Kes’te ceza kapıda

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesir, puan silme cezasıyla karşı karşıya... FIFA, kırmızı-beyazlı kulübe eski futbolcusu Andre Felipe Bernardes Santos'un 586 bin Euro'luk alacağını 2 Kasım tarihine kadar ödemesi için süre verdi. Futbolcu ile anlaşılamadığı veya ödeme yapılamadığı takdirde disiplin komitesi tarafından 3 ya da 6 puan silme ile para cezası uygulanacağı belirtildi. Daha önce de komitedeki 9 oyuncuya yaklaşık 2 milyon iki yüz bin Euro'luk ödeme yapan Bal-Kes yönetimi, 586 bin Euro'luk kaynak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.