TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1 puanla 17. sıradaki Karşıyaka'da yeni Teknik Direktör Halim Okta, umut dağıttı. Okta, "Geçen sezon tüm imkansızlıklara rağmen futbolcularımız kendilerini ispatlamış ve play-off'u son anda kaçırmıştı. Bu sezon da aynı kadro elimizde. Sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Her geçen hafta gerçek gücümüzü rakiplere göstereceğiz" dedi.