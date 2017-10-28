 Okta umut dağıttı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Okta umut dağıttı

    Okta umut dağıttı
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1 puanla 17. sıradaki Karşıyaka'da yeni Teknik Direktör Halim Okta, umut dağıttı. Okta, "Geçen sezon tüm imkansızlıklara rağmen futbolcularımız kendilerini ispatlamış ve play-off'u son anda kaçırmıştı. Bu sezon da aynı kadro elimizde. Sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Her geçen hafta gerçek gücümüzü rakiplere göstereceğiz" dedi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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