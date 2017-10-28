Adana zafer peşinde

TFF 1. Lig'de bugün Balıkesir'e konuk olacak Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, "Rakibimiz bu sezon sahasında mağlup olmamış. Biz de dışarıda hiç kazanamadık. Zorlu bir karşılaşma olacak ama istediğimiz futbolu sergilersek, buradan 3 puanla ayrılırız. Oyuncularım da benimle aynı düşüncede ilk deplasman galibiyetini almak istiyoruz" diye konuştu.