 Altınordu Es-Es'le çıkış maçında – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Altınordu Es-Es'le çıkış maçında

    Altınordu Es-Es'le çıkış maçında
    TFF 1. Lig'de bugün Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu çıkış peşinde. Ligde son 2 maçında Adana'yla berabere kalıp, İstanbul'a yenilerek düşüşe geçen Altınordu, kupada amatör ligden Kars'a elenmesinin telafisini Es-Es'le yapacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Deplasmanda ilk galibiyetlerini almaya çalışacaklar. Bizim tek hedefimiz 3 puan" dedi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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