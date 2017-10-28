‘Fırtına’ Bolu’da

Fuat Çapa’yla yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, 48 yaşındaki tecrübeli teknik adam Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı

Boluspor, Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Sait Karafırtınalar'a emanet etti. Sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan 48 yaşındaki teknik adam, Manisaspor'daki görevinden 7. haftada ayrılmıştı. Törende söz alan Karafırtınalar, değerli oyunculardan kurulu bir Boluspor kadrosu olduğunu aktararak, "Şu anda hak etmedikleri bir durumdalar. Bu durum suni bir durum. Devreye kadar 8 hafta var. Alabileceğimiz maksimum puanlarla olmamız gereken yerimizde ligi tamamlamak istiyoruz. Sezon sonunda da ilk iki, ilk altı olur. Neresi olursa orada yer almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı