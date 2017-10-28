Kocaeli’ye müthiş stat
Türkiye'nin de ev sahipliğine aday olduğu EURO 2024 finalleri için belirlenen stadyumlar arasında gösterilen Kocaeli Stadyumu, bölgenin en modern spor komplekslerinden biri olarak gösteriliyor FIFA standartlarındaki stadyum, 264 kamerayla izleniyor. Tüm unsurları otomasyonla kontrol edilen stadyumda, 33 bin koltuk bulunuyor. Ayrıca stadın çimleri sıcaklık değişimlerine karşı yerden ısıtmalı ve soutmalı olarak yapıldı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:33
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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FİKRET ORMAN PATLADI: "BEŞİKTAŞ'A OPERASYON ÇEKİLİYOR"
Toplam 34
Yorum
ff boş boş sallama topçuların maç seçerek oynuyor,caner hakettıgını aldı zamanında emretydı sımdı bu cıktı
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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