Kocaeli’ye müthiş stat

TÜRKİYE'NİN önde gelen futbol şehirlerinden Kocaeli'de dış cephesi kentin simgesi pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan Kocaeli Stadyumu'nda mutlu sona ulaşıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kocaeli Stadyumu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde TOKİ tarafından toplam 89 bin metrekare arazi üzerinde yapımı tamamlanan stadyum, kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anı görünümündeki dış cephesiyle ilgi çekiyor.



Türkiye'nin de ev sahipliğine aday olduğu EURO 2024 finalleri için belirlenen stadyumlar arasında gösterilen Kocaeli Stadyumu, bölgenin en modern spor komplekslerinden biri olarak gösteriliyor FIFA standartlarındaki stadyum, 264 kamerayla izleniyor. Tüm unsurları otomasyonla kontrol edilen stadyumda, 33 bin koltuk bulunuyor. Ayrıca stadın çimleri sıcaklık değişimlerine karşı yerden ısıtmalı ve soutmalı olarak yapıldı.