Samsun şov

Kırmızı-beyazlılar, John Chibuike’nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Gaziantep’i 3-0’la geçti. Samsun’un diğer sayısını penaltı vuruşundan Gökay İravul kaydetti

Tff 1.Lig'de haftanın açılış mücadelesinde Samsunspor, Gaziantepspor'u ağırladı. Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. İlk dakikadan itibaren oyunun rakip sahaya yığan Samsunspor, aradığı golü 14'te John Chibuike'nin kafasıyla buldu. 26'da oluşan karambolde fileleri bir kez daha havalandıran Nijeryalı orta saha, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.



İlk yarıdaki hücum girişimlerinden başka sonuç çıkmayınca devre 2-0'la geçildi. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 67'de Göksu'nun yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda Gökay İravul'un vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 3-0 sona erdi. Bu sonuçla önümüzdeki hafta Boluspor'a konuk olacak Samsun, puanını 13'e yükseltti. Zor günler geçiren ve karşılaşma boyunca etkisiz bir futbol ortaya koyan Gaziantep ise, 2 puanla son sırada kaldı.



Samsun coşkulu!

Engin İpekoğlu ile lige 8.haftada start veren Samsunspor, zorlu iki deplasmanda, Rizespor ve Elazığspor'a yenilmemiş, 3 golle 2 puan alarak Gaziantepspor maçına çıkmıştı. Chibuke eski takımına 45 dakikada 2 gol atıp ikinci yarıda takımını rahatlatmış , ikinci yarıda atılan gol ise üç puanın tescili olmuştu. Bu maç ev sahibi takım için ölçü mü derseniz, e ölçü tabii ki. Kimi yenerseniz yenin, 3 puanın üstü yazılmıyor ki hanenize... Kazanmak iyidir! Aslına bakarsanız, Samsunspor'un bu iyi kadrosunun başarısız olması da şaşırtmıştı. Gaziantepspor için bir şey demeye gerek yok. Malzemesi eksik, unu yok, ustası yok, şerbeti eksik; bu mutfaktan baklava çıkmaz abi...



Mini yorum Cevdet Ünüvar



