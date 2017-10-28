Samsun şov
Kırmızı-beyazlılar, John Chibuike’nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Gaziantep’i 3-0’la geçti. Samsun’un diğer sayısını penaltı vuruşundan Gökay İravul kaydetti
İlk yarıdaki hücum girişimlerinden başka sonuç çıkmayınca devre 2-0'la geçildi. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 67'de Göksu'nun yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda Gökay İravul'un vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 3-0 sona erdi. Bu sonuçla önümüzdeki hafta Boluspor'a konuk olacak Samsun, puanını 13'e yükseltti. Zor günler geçiren ve karşılaşma boyunca etkisiz bir futbol ortaya koyan Gaziantep ise, 2 puanla son sırada kaldı.
Samsun coşkulu!
Engin İpekoğlu ile lige 8.haftada start veren Samsunspor, zorlu iki deplasmanda, Rizespor ve Elazığspor'a yenilmemiş, 3 golle 2 puan alarak Gaziantepspor maçına çıkmıştı. Chibuke eski takımına 45 dakikada 2 gol atıp ikinci yarıda takımını rahatlatmış , ikinci yarıda atılan gol ise üç puanın tescili olmuştu. Bu maç ev sahibi takım için ölçü mü derseniz, e ölçü tabii ki. Kimi yenerseniz yenin, 3 puanın üstü yazılmıyor ki hanenize... Kazanmak iyidir! Aslına bakarsanız, Samsunspor'un bu iyi kadrosunun başarısız olması da şaşırtmıştı. Gaziantepspor için bir şey demeye gerek yok. Malzemesi eksik, unu yok, ustası yok, şerbeti eksik; bu mutfaktan baklava çıkmaz abi...
Mini yorum Cevdet Ünüvar
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:32
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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FİKRET ORMAN PATLADI: "BEŞİKTAŞ'A OPERASYON ÇEKİLİYOR"
Toplam 34
Yorum
ff boş boş sallama topçuların maç seçerek oynuyor,caner hakettıgını aldı zamanında emretydı sımdı bu cıktı
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
Samsun şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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