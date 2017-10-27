Elazığspor 21 futbolcuyla Gaziantep’e gitti
Elazığspor, Pazar günü oynayacağı karşılaşma için 21 futbolcuyla Gaziantep’e gitti.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak Gazişehir Gaziantep karşılaşması kadrosuna Soner Şahin, Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Murat Kayalı, Erman Bulucu, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Ahmet Aras, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Theodor Elmar Bjarnason, Lucio Maranhao, Wellington Brito Da Silva (Tom), Mertan Caner Öztürk, Eren Çinkılınç, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk, Berk Yıldız, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Fatih Serkan Kurtuluş ve Sezgin Coşkun'u dahil etti.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:11
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''Hedefimiz Türkiye Kupası''
Toplam 16
Yorum
FENERLI sene basinda hedef 50.yilda sampiyonluk ortasinda TURKIYE kupasi sonunda ne olur ? (birakin bu senede ligde kalalim) herhalde
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Lens çıkmazı!
Toplam 7
Yorum
ibrahim @Recep malmısın birader? Lensi bjk aldı diye, fener taraftarın azizi nasıl topa tuttuğunu unuttuk mu.
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Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Wagner Love vurduğun gol olsun , Alanyaspora başarılar.
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