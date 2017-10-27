 Elazığspor 21 futbolcuyla Gaziantep’e gitti – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Elazığspor 21 futbolcuyla Gaziantep’e gitti

    Elazığspor 21 futbolcuyla Gaziantep’e gitti

    Elazığspor, Pazar günü oynayacağı karşılaşma için 21 futbolcuyla Gaziantep’e gitti.

    TFF 1.Lig ekiplerinden Elazığspor, Pazar günü karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kendi özel otobüsüyle 21 futbolcuyla Gaziantep'e gitti.

    Teknik Direktör Mehmet Altıparmak Gazişehir Gaziantep karşılaşması kadrosuna Soner Şahin, Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Murat Kayalı, Erman Bulucu, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Ahmet Aras, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Theodor Elmar Bjarnason, Lucio Maranhao, Wellington Brito Da Silva (Tom), Mertan Caner Öztürk, Eren Çinkılınç, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk, Berk Yıldız, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Fatih Serkan Kurtuluş ve Sezgin Coşkun'u dahil etti.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:11
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