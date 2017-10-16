Birlik beraberlik

TFF 1. Lig'in sekizinci haftasında Rizespor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada Orhan Ovacıklı'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı Rize'nin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci devreye etkili başlayan taraf ise Samsunspor'du. Kırmızı-beyazlılar, 49'da Ahmet Cebe'nin sayısıyla beraberliği yakaladı. Rize'nin 21'de attığı gol, faul gerekçesiyle geçerli sayılmazken, misafir takım 29'da Ayite ile penaltı kaçırdı. HASRET DEVAM EDİYOR

Bu sonucun ardından, yeni hocası İbrahim Üzülmez ile ilk sınavına çıkan Rizespor galibiyet hasretini 4 maça yükseltti. Üzülmez, kötü seriyi gelecek haftaki Gaziantepspor karşılaşmasıyla sonlandırmak istediklerini dile getirdi.