Altınordu’ya Adana freni

Altınordu -Adanaspor maçında puanlar paylaşıldı: 1-1. Zorlu mücadelede ilk öne geçen Adanaspor oldu. Misafer ekip 23'te Magaye Gueye'nin golüyle devreyi soyunma odasına avantajlı gitti. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçti. Maçın böyle biteceği düşünülürken, 90+3'te sahneye çıkan Fatih Aktay Altınordu'ya 1 puanı getirdi. Adana'da Bahattin 81'de ikinci sarıdan oyun dışı kaldı. Öte yandan karşılaşmayı Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna tribünden takip etti.