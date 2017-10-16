Altınordu’ya Adana freni
Toros Kaplanı, 3 haftadır galip gelen Altınordu’nun serisini bitirdi
Altınordu -Adanaspor maçında puanlar paylaşıldı: 1-1. Zorlu mücadelede ilk öne geçen Adanaspor oldu. Misafer ekip 23'te Magaye Gueye'nin golüyle devreyi soyunma odasına avantajlı gitti. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçti. Maçın böyle biteceği düşünülürken, 90+3'te sahneye çıkan Fatih Aktay Altınordu'ya 1 puanı getirdi. Adana'da Bahattin 81'de ikinci sarıdan oyun dışı kaldı. Öte yandan karşılaşmayı Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna tribünden takip etti.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:08
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Ömür’den siftah
Toplam 1
Yorum
manuel bosuna transferler castillo her mac oynamali. burak 5 hafta dinlendirilse idi rodo ligi sallamisti simdi. burakta sakatliktan gelip formasin
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Kendisine oynuyor
Toplam 1
Yorum
tr sizin gibi para prim almadığı maçlarda sahada geziyormu
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İşte size fırsat
Toplam 2
Yorum
tr şifreye ne gerek var , para verdinmi oynuyorlar vermedinmi sahada geziyorlar
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