 Altınordu’ya Adana freni – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Altınordu’ya Adana freni

    Altınordu’ya Adana freni

    Toros Kaplanı, 3 haftadır galip gelen Altınordu’nun serisini bitirdi

    Altınordu -Adanaspor maçında puanlar paylaşıldı: 1-1. Zorlu mücadelede ilk öne geçen Adanaspor oldu. Misafer ekip 23'te Magaye Gueye'nin golüyle devreyi soyunma odasına avantajlı gitti. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçti. Maçın böyle biteceği düşünülürken, 90+3'te sahneye çıkan Fatih Aktay Altınordu'ya 1 puanı getirdi. Adana'da Bahattin 81'de ikinci sarıdan oyun dışı kaldı. Öte yandan karşılaşmayı Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna tribünden takip etti.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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