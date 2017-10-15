Karadeniz derbisinde kazanan yok!
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de teknik direktör değişikliğine giden iki Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile Samsunspor kozlarını paylaştı, Ayite'nin penaltı kaçırdığı mücadele karşılıklı goller sonucu 1-1'lik eşitlikle tamamlandı
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 14'e, Samsunspor ise 9'a yükseltti.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:09
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