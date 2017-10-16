Demirspor ‘ES’tirmedi

Lig'de 4 haftadır bileği bükülmeyen Adana Demirspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor'u rahat geçti: 3-1. İlk yarıyı Mendi'nin golleriyle (25 ve 42) 2-0 galip kapayan Demirspor karşısında ikinci yarının hemen başnda Hasan Hüseyin ile (47) bir gol bulan Eskişehirspor umutlandı. Ancak 63'te Yiğit İncedemir'in golüyle tekrar iki farklı öne geçen Adana Demirspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu: 3-1. Demispor, haftaya Denizli deplasmanına çıkacak.