 Demirspor ‘ES’tirmedi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Demirspor ‘ES’tirmedi

    Demirspor ‘ES’tirmedi

    Lig'de 4 haftadır bileği bükülmeyen Adana Demirspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor'u rahat geçti: 3-1. İlk yarıyı Mendi'nin golleriyle (25 ve 42) 2-0 galip kapayan Demirspor karşısında ikinci yarının hemen başnda Hasan Hüseyin ile (47) bir gol bulan Eskişehirspor umutlandı. Ancak 63'te Yiğit İncedemir'in golüyle tekrar iki farklı öne geçen Adana Demirspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu: 3-1. Demispor, haftaya Denizli deplasmanına çıkacak.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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