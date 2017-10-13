Elazığ'da amatör kulüplere malzeme yardımı

Elazığ’daki amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı.

9-15 Ekim Amatör Spor Haftası münasebetiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı. Düzenlenen malzeme dağıtım törenine Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şahin Şerifoğulları, Futbol İl Temsilcisi Mustafa Gür ile amatör ligdeki takımlarda mücadele eden takımların temsilcileri katıldı.



Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Amatör sporlar bireylerin sosyalleşmesini birlik ve beraberliğini sağlamasını, ülke sporuna sporcu yetiştirmesini, sağlık ve en önemlisi milli ve manevi değerlerine bağlı ahlaklı bireyler yetiştirmek gibi bir misyona sahiptir. Bu amaçlar doğrultusunda evinden, çocuklarından, cebindeki paradan ve hafta sonu tatilinden fedakarlık edip kulüplere katkı sağlamak her kurum için elzemdir. Bu katkılar artarak devam ettiği müddetçe fedakar insanların ve yöneticilerin yükü azalacaktır. Bu noktada katkılarını spor kulüplerinden esirgemeyen spor bakanlığına ve valiliğe şükranlarımı arz ediyorum"dedi.