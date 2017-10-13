Elazığ'da amatör kulüplere malzeme yardımı
Elazığ’daki amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı.
Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Amatör sporlar bireylerin sosyalleşmesini birlik ve beraberliğini sağlamasını, ülke sporuna sporcu yetiştirmesini, sağlık ve en önemlisi milli ve manevi değerlerine bağlı ahlaklı bireyler yetiştirmek gibi bir misyona sahiptir. Bu amaçlar doğrultusunda evinden, çocuklarından, cebindeki paradan ve hafta sonu tatilinden fedakarlık edip kulüplere katkı sağlamak her kurum için elzemdir. Bu katkılar artarak devam ettiği müddetçe fedakar insanların ve yöneticilerin yükü azalacaktır. Bu noktada katkılarını spor kulüplerinden esirgemeyen spor bakanlığına ve valiliğe şükranlarımı arz ediyorum"dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:14
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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