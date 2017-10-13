Adanaspor, İzmir yolcusu
Adanaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçı için yarın Adana'dan ayrılacak.
Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise orta ve şut çalışan turuncu-beyazlılar kültürfizik hareketleriyle günü tamamlandı.
Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde hava yoluyla İzmir'e gidecek. İzmir'de yapacağı çalışmayla Altınordu maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan Adanaspor, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:06
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
Adanaspor, İzmir yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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