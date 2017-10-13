Adanaspor, İzmir yolcusu

Adanaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçı için yarın Adana'dan ayrılacak.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 15.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise orta ve şut çalışan turuncu-beyazlılar kültürfizik hareketleriyle günü tamamlandı.



Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde hava yoluyla İzmir'e gidecek. İzmir'de yapacağı çalışmayla Altınordu maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan Adanaspor, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.