Denizlispor'a büyük müjde
Denizlispor yönetimi 5 yıl sonra ilk kez Spor Toto gelirlerine konulan temlikleri temizledi.
Başkan Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve yönetici Hikmet Olgun'un Ankara'da yaptığı görüşmeler sonucu Spor Toto gelirlerindeki icra dosyaları temizlendi ve temlikler kaldırıldı. Kulübün Spor Toto gelirleri, 5 yıl sonra yeniden borçlara gitmeyip kasaya girecek.
Yönetimin Spor Toto gelirleri üzerindeki 21 icra dosyasına toplam 302 bin TL ödediği açıklandı. Denizlisporlu yöneticiler, Spor Toto Teşkilatı'yla görüşmelerde kendilerine yardımcı olan Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar'ı da makamında ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Uçar'a isminin yazılı olduğu Denizlispor forması hediye eden Başkan Mustafa Üstek, "Spor Toto gelirlerimizdeki icralar kalktı. Kulüp kaynaklarının önünün açılması adına önemli bir adım atıldı" dedi.
PİRİM MORALİ
Denizlispor'da futbolculara TFF 1'inci Lig'de milli maç arasından önce alınan Gazişehir Gaziantepspor galibiyetinin 4'er bin TL'lik primleri ödendi. Manisaspor maçının galibiyet primi ise 6 bin TL olarak belirlendi. Deplasmandaki beraberliğe ise 4 bin TL prim verilecek. Yeşil-siyahlılar pazar günü Manisa'ya gidecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:57
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 58
Yorum
BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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