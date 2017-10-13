Denizlispor'a büyük müjde

Başkan Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve yönetici Hikmet Olgun'un Ankara'da yaptığı görüşmeler sonucu Spor Toto gelirlerindeki icra dosyaları temizlendi ve temlikler kaldırıldı. Kulübün Spor Toto gelirleri, 5 yıl sonra yeniden borçlara gitmeyip kasaya girecek.



Yönetimin Spor Toto gelirleri üzerindeki 21 icra dosyasına toplam 302 bin TL ödediği açıklandı. Denizlisporlu yöneticiler, Spor Toto Teşkilatı'yla görüşmelerde kendilerine yardımcı olan Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar'ı da makamında ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Uçar'a isminin yazılı olduğu Denizlispor forması hediye eden Başkan Mustafa Üstek, "Spor Toto gelirlerimizdeki icralar kalktı. Kulüp kaynaklarının önünün açılması adına önemli bir adım atıldı" dedi.



PİRİM MORALİ

Denizlispor'da futbolculara TFF 1'inci Lig'de milli maç arasından önce alınan Gazişehir Gaziantepspor galibiyetinin 4'er bin TL'lik primleri ödendi. Manisaspor maçının galibiyet primi ise 6 bin TL olarak belirlendi. Deplasmandaki beraberliğe ise 4 bin TL prim verilecek. Yeşil-siyahlılar pazar günü Manisa'ya gidecek.