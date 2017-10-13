 Miniklerden Samsunspor'a moral ziyareti – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Miniklerden Samsunspor'a moral ziyareti

    Miniklerden Samsunspor'a moral ziyareti

    Ç. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da antrenmanı ziyaret eden minik öğrenciler futbolculara moral verdi.

    ekiplerinden Samsunspor ligin 8. haftasında Rize'de Çaykur Didi Stadyumu'nda Ç. Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, Pazar günü oynanacak maç öncesinde son hazırlıklarını Nuri Asan Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Orta-şut çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışan kırmızı-beyazlılar, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pekşen takımdan ayrı düz koşu yaparken, Davy Angan ise salonda çalıştı.

    Antrenman sonrasında kırmızı-beyazlı futbolculara, "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur Projesi"ne destek veren ilkokul öğrencileri sürpriz yaptılar.

    Futbolcuların antrenmanına gelen minik öğrenciler, koşarak futbolculara sarıldılar. Minikler, Samsunsporlu futbolculara çiçek hediye etti.

    Öte yandan kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından saat 13.00'te kara yolu ile Rize'ye doğru yola çıkacak.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:36
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