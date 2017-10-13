Miniklerden Samsunspor'a moral ziyareti
Ç. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da antrenmanı ziyaret eden minik öğrenciler futbolculara moral verdi.
Antrenman sonrasında kırmızı-beyazlı futbolculara, "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur Projesi"ne destek veren ilkokul öğrencileri sürpriz yaptılar.
Futbolcuların antrenmanına gelen minik öğrenciler, koşarak futbolculara sarıldılar. Minikler, Samsunsporlu futbolculara çiçek hediye etti.
Öte yandan kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından saat 13.00'te kara yolu ile Rize'ye doğru yola çıkacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:36
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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