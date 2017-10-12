Samsun’da moraller yerinde

Ahmet Cebe ve Samaras, Rize deplasmanından 3 puanla döneceklerini söyledi

Samsunspor 'un başarılı oyuncusu Ahmet Cebe, Rize maçı öncesi "İyi bir ortam yakaladık. Bunu da Rizespor maçında sahaya yansıtmak istiyoruz. Çünkü kalitemiz belli" dedi.



Cebe, deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini söyleyerek morallerinin yerinde olduğunu da dile getirdi. Takımın Yunan asıllı oyuncusu Georgios Samaras da hedeflerinin maçları kazanmak olduğunu söyleyerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. İlk haftalar biraz zordu. Değşik problemler vardı. Şimdi durumlar düzeldi. Hedeflerimiz maçları kazanmak" diye konuştu.