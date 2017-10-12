Manisa 3’e kilitlendi

TFF 1. Lig'de düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Manisaspor'da göreve başlayan yeni teknik patron Fatih Tekke, futbolcuları yakın markaja aldı. Oyuncularla birebir ilgilenen Tekke, "Denizlispor'la sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Üç puan dışında bir düşüncemiz yok" dedi.



