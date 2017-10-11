 Altınordu'da Erdoğan'a af çıktı – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Altınordu'da Erdoğan'a af çıktı

    Altınordu'da Erdoğan'a af çıktı

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, 4'üncü haftadaki Çaykur Rizespor maçında rakibine topsuz alanda yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Erdoğan'a ceza vermekten vazgeçti.

    Dün gerçekleşen icra kurulu toplantısında Başkan Seyit Mehmet Özkan, gurbetçi futbolcunun hırsına yenik düştüğünü ifade ederek, "Erdoğan, hem bize hem de takım arkadaşlarına kendini borçlu hissetmeli. Ona nasıl sahip çıktığımızı görüp, sahada formanın hakkını vermeli" sözleriyle ceza vermekten vazgeçti.

    Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Erdoğan'a 21 bin TL'ye kadar ceza kesme hakkı bulunan yönetim, bir jest daha yaparak federasyonun verdiği 6 bin 500 TL'yi de ödeme kararı aldı.

    Kırmızı-lacivertli kurmayların toplantıda, "Ceza kesmedik ancak bunu bir kenara yazdık. Erdoğan çalışsın kendisini affettirsin. Bir daha aynı sorumsuzluğu yaparsa işin rengi değişir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

    Öte yandan Alican, Yusuf Yalçın, Kerim Alıcı ve Barış, Ümit Milli Takım'dan döndü.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:33
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