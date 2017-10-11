Altınordu'da Erdoğan'a af çıktı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, 4'üncü haftadaki Çaykur Rizespor maçında rakibine topsuz alanda yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Erdoğan'a ceza vermekten vazgeçti.
Dün gerçekleşen icra kurulu toplantısında Başkan Seyit Mehmet Özkan, gurbetçi futbolcunun hırsına yenik düştüğünü ifade ederek, "Erdoğan, hem bize hem de takım arkadaşlarına kendini borçlu hissetmeli. Ona nasıl sahip çıktığımızı görüp, sahada formanın hakkını vermeli" sözleriyle ceza vermekten vazgeçti.
Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Erdoğan'a 21 bin TL'ye kadar ceza kesme hakkı bulunan yönetim, bir jest daha yaparak federasyonun verdiği 6 bin 500 TL'yi de ödeme kararı aldı.
Kırmızı-lacivertli kurmayların toplantıda, "Ceza kesmedik ancak bunu bir kenara yazdık. Erdoğan çalışsın kendisini affettirsin. Bir daha aynı sorumsuzluğu yaparsa işin rengi değişir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.
Öte yandan Alican, Yusuf Yalçın, Kerim Alıcı ve Barış, Ümit Milli Takım'dan döndü.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:33
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ASLAN'DA 1 TL KRİZİ!
Toplam 2
Yorum
Aslan ÖYLE 1 tl YADA 100 tl ILE GÖSTERI YAPMAYIN ADAM GIBI 5-10 MILYON EURO KOYUN MASAYA ÖYLE ORTAYA CIKIN
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 15
Yorum
zafer topalın pası rakibe geripası gol oluyor.yanpas geripas hatalı pas böyle oyuncu gerekmez.genç oğuzkaan yada eljif elması oynat daha iyi
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA ÖDÜL VERİLECEK Mİ?
Toplam 4
Yorum
emailsiz Engelsiz engellilerin hakkıdır. Fakat Demirören TFF nin başında Siyah Beyaz formayı çıkarmadığı sürece TFF ve kurumları sürekli eksi puan olarak gerilemeye devam edecektir.
Altınordu'da Erdoğan'a af çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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