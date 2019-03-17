Bilardo Milli Takımı dünya şampiyonu
17 Mart 2019, Pazar
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Bilardo dünya şampiyonu

Bilardo Milli Takımı dünya şampiyonu

Bilardo , 'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Takımlar Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Türk , 3 Bant Takımlar Dünya Şampiyonası'nda , ve Peru'nun olduğu grubu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Kolombiya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde 'yi, finalde ise 'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

  1. 17.03.2019
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