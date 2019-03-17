Bilardo Milli Takımı dünya şampiyonu

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Türk Milli Takımı, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya, Kolombiya ve Peru'nun olduğu grubu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Kolombiya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Güney Kore'yi, finalde ise Hollanda'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.