Bilardo Milli Takımı dünya şampiyonu
Bilardo Milli Takımı, Almanya'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Türk Milli Takımı, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya, Kolombiya ve Peru'nun olduğu grubu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Kolombiya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Güney Kore'yi, finalde ise Hollanda'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
- 17.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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