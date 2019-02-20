Antalya'da bilardo şöleni
20 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bilardo Haberleri 'da bilardo şöleni

'da bilardo şöleni

Antalya'da bilardo şöleni

Bilardoda Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası mücadeleleri 'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Bilardo Federasyonunun bir otelde düzenlediği turnuvaya, bin 756 sporcu katılıyor.

3 Bant Türkiye Kupası'nda bin 466 sporcu, Pool Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışacak.

Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak.

  1. 20.2.2019 18:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya'da bilardo şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN