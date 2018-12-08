Semih Saygıner Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu
Milli bilardocu Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Mısır'ın Hurghada şehrinde düzenlenen şampiyonanın ana tablo ilk maçında Yunan rakibi Pilippos Kasidokosdas'ı mağlup eden Saygıner, sırasıyla Türk Milli sporcu Murat Naci Çoklu ve Belçilkalı Roland Forthomme'u eledikten sonra yarı finale çıktı. Yarı finalde de Belçikalı Frederic Caudrona'ya 40-39 yenilen Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda 3'üncülüğü elde etti.
Semih Saygıner, uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptığı kariyerinin 4'üncü yılında 5'inci madalyasını da kazanarak dünya klasmanında 4 numaraya yükseldi.
Milli bilardocu, 2019 yılında yapılacak Dünya Kupalarına 4 nolu seri başı oyuncu olarak katılacak.
- 8.12.2018 19:52
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Semih Saygıner Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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