Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı
2018 yılı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonu milli bilardocu Murat Naci Çoklu oldu. .-
2018 Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonasını Murat Naci Çoklu kazandı.
Bilardo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı sona erdi.
İzmir Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde 22 Aralık'ta başlayan ve 32 sporcunun katıldığı final etabında Semih Saygıner birinci oldu. Semih Saygıner, finalde karşılaştığı Lütfü Çenet'i 40-29 yendi.
Üçüncülüğü ise Tarık Yavuz ile Murat Naci Çoklu paylaştı. Bu sonuçla Murat Naci Çoklu genel klasmanı şampiyon tamamladı.
Dereceye giren sporculara kupalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan verdi.
SAYGINER: "TOPARLANIP MİLLİ TAKIMA GİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı'nda birinci olan Saygıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.
Türkiye 3 Bant Bilardo Milli Takımı'na girmeyi başardığı için sevinçli olduğunu belirten Saygıner, "Türkiye'de iyi sezon geçirdiğim söylenemez ama yurt dışında öyle değildi. Toparlanıp milli takıma girdiğim için mutluyum. Ülkem adına 2019 yılında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.
2018 yılı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonu olan Murat Naci Çoklu ise etapları birinci tamamladığı için mutlu olduğunu belirtti.
Çoklu, "Çok başarılı oynadım, ilk iki turnuvayı kazandım, üçüncü ve dördüncü turnuvada ise ilk dört içinde kaybettim. Başarılı bir sezon geçirdiğim için mutluyum. Milli takıma seçildiğim için de ayrıca sevinçliyim." şeklinde konuştu.
- 24.12.2018 20:04
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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